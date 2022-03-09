Во время эфира телеканала "Рада" Антон Геращенко отметил, что в Украине уже "перемолотили" 30% потенциала российских сухопутных сил. Таково мнение экспертов, с которым советник министра внутренних дел солидарен.

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Воевать российские солдаты не хотят, ведь им стыдно

Самое главное то, что российские солдаты абсолютно не хотят воевать. Они абсолютно демотивированы, им страшно, им стыдно. Вы же видите, каким количеством они сдаются в плен,

– подчеркнул он.

Антон Геращенко добавил, что по мнению экспертов, в том числе Пентагона, 90% сухопутных сил, которые есть у Путина, были уже выданы в Украину.

И несмотря на то, что президента России успокаивают, якобы потери у страны незначительные, он не спешит вводить мобилизацию. Геращенко подчеркнул, что Путин понимает, что это будет непопулярное решение, ведь в сети распространяется реальная информация о погибших военных страны-агрессора.

Также советник министра отметил, что его не пугает блокировка социальных сетей в России. Информация все равно начинает распространяться по стране, а ее население – узнает правду.

"Похоронки" будут постоянно напоминать о том, что Путин подставил весь российский народ и довел его до пропасти,

– подчеркнул он.

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