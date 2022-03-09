Під час ефіру телеканалу "Рада" Антон Геращенко зазначив, що в Україні вже "перемолотили" 30% потенціалу російських сухопутних сил. Такою є думка експертів, з якою радник міністра внутрішніх справ солідарний.

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Воювати російські солдати не хочуть, адже їм соромно

Найголовніше те, що російські солдати абсолютно не хочуть воювати. Вони абсолютно демотивовані, їм страшно, їм соромно. Ви ж бачите, якою кількістю вони здаються у полон,

– підкреслив він.

Антон Геращенко додав, що на думку експертів, у тому числі Пентагону, 90% сухопутних сил, які є у Путіна, були вже видані в Україну.

І попри те, що президента Росії заспокоюють, мовляв, втрати в країни незначні, він не поспішає запроваджувати мобілізацію. Геращенко підкреслив, що Путін розуміє, що це буде непопулярне рішення, адже в мережі поширюється реальна інформація про загиблих військових країни-агресорки.

Також радник міністра зазначив, що його не лякає блокування соціальних мереж в Росії. Інформація все одно починає ширитися країною, а її населення – дізнається правду.

"Похоронки" будуть постійно нагадувати про те, що Путін підставив весь російський народ і довів його до прірви,

– наголосив він.

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