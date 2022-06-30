Путин не будет распыляться, – Жданов сказал, на что решится Россия по НАТО

Швеция и Финляндия совсем скоро присоединятся к НАТО. Поэтому граница с Альянсом в упор приблизится к Владимиру Путину.

Российский диктатор не будет распылять свои военные силы до границы с Финляндией. Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Олег Жданов.

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По его мнению, Путин не отступит. Он понимает главную цель этой войны – это Украина.

Без Украины он ничто. Без Украины все его планы на будущее – рушатся, как замок из песка. Именно поэтому он не будет распыляться,

– объяснил Олег Жданов.

Однако он отметил, какой один ход может осуществить Россия. Например, вывести ракетные войска стратегического назначения, которые до сих пор не задействованы в военной кампании, и провести с ними учения.

"Кстати, они обещали это сделать вдоль границ с Финляндией. Хотя Финляндия уже опередила Россию, ведь провела масштабные учения своей армии вдоль границ с Россией. Как говорил министр обороны Финляндии: "1939 год уже не повторится", – сообщил Жданов.

По его словам, сейчас у России нет сил и средств, а есть только политические заявления. Однако от Украины они не отступят.

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