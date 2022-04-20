Путин – не дурачок, понимает, что эмбарго неизбежно, – Фейгин
20 апреля 2022 , 14:53Читати новину українською
Ранее в ЕС сообщалось, что нефтяное эмбарго – в перечне возможных будущих санкций против России. Глава Кремля Владимир Путин и сам понимает, что этого не обойти.
Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.
Внимание Чтобы быстро закончить войну – нужно вооружить Украину и наложить на Россию эмбарго, – Подоляк
Путин – не дурачок, он прекрасно понимает, что эмбарго неизбежно,
– считает Фейгин.
Тем более после того, как русские начали наступление на востоке. Впрочем, если бы они воздержались от этого, то был бы шанс избежать шестого пакета санкций.
Что известно о новом пакете санкций
- Нефтяное эмбарго могут включить в шестой пакет санкций ЕС.
- Однако пока консенсуса в Европе нет.
- Так, Франция готова ввести нефтяное эмбарго (при условии победы Макрона на выборах) и призывает к этому другие страны.
- Тем временем Венгрия не поддержит никаких санкций против российской нефти и газа, более того, поставки российского газа в страну прибывают без каких-либо сбоев.