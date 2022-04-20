Путин – не дурачок, понимает, что эмбарго неизбежно, – Фейгин

Ранее в ЕС сообщалось, что нефтяное эмбарго – в перечне возможных будущих санкций против России. Глава Кремля Владимир Путин и сам понимает, что этого не обойти.

Об этом сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

Внимание Чтобы быстро закончить войну – нужно вооружить Украину и наложить на Россию эмбарго, – Подоляк

Путин – не дурачок, он прекрасно понимает, что эмбарго неизбежно,

– считает Фейгин.

Тем более после того, как русские начали наступление на востоке. Впрочем, если бы они воздержались от этого, то был бы шанс избежать шестого пакета санкций.

Что известно о новом пакете санкций