Зеленский прокомментировал готовность Путина к прямым переговорам

В четверг, 15 мая, украинская делегация прибыла в Турцию для переговоров, однако российский диктатор ехать отказался. Владимир Зеленский объяснил, что заверения Путина в готовности к диалогу – болтовня.

Украинский лидер объяснил готовность Кремля к прямым переговорам во время пресс-конференции в Анкаре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Что заявил Зеленский о готовности Кремля к прямым переговорам

По мнению президента Украины, Путин на самом деле не готов к прямым переговорам. В свою очередь Украина делает все возможное, чтобы реализовать переговоры.

Я действительно сразу отреагировал, когда он сказал. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. То есть, ну, это пока что разговоры,

– отметил Зеленский.

По его мнению, все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам и первым шагом должно стать безусловное прекращение огня. Украинский лидер подчеркивал, что Киев готов к прямым переговорам.

Напомним, что Владимир Зеленский согласился на предложение российского диктатора возобновить переговоры Украины и России в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что "будет ждать Путина в Турции лично".

В свою очередь глава Кремля в Турции не появился – он отправил туда делегацию низшего уровня.