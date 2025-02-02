Он также отметил, что Европа готова поддержать справедливый мир в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Альбареса изданию El Diario.

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Путин говорит только о ведении войны и своей победе

Министр испанского МИД отметил, что Путин в своих выступлениях говорит только о ведении войны, о том, что от нее нельзя отказываться и надо достичь победы.

"К сожалению, в настоящее время мира не видно, потому что одна из двух сторон, Россия, не хочет мира. Кто говорит о мире? Кто представил мирные планы? Это всегда была украинская сторона, президент Зеленский", – заметил Хосе Мануэль Альбарес.

Министр отметил, что европейцы готовы поддержать любой мирный план, все прекрасно понимают, на каких условиях он должен быть достигнут.

Но, в любом случае, когда мир будет достигнут, Испания и европейцы очень четко понимают, на каких условиях он должен быть достигнут: мы не можем ничего решать по Украине, которая является суверенным государством с демократически избранным президентом, без того, чтобы они не установили параметры,

– подчеркнул Альбарес.

Европа должна участвовать в переговорах

Министр иностранных дел Испании также отреагировал на возможность мирного урегулирования войны в Украине Штатами, но с устранением Европы от процессов.

Испанский чиновник сказал, что не хотел бы "придумывать политическую фантастику". Он отметил – когда речь идет о европейской безопасности, Европа также должна участвовать в потенциальных мирных переговорах.

В конце концов он добавил, что "придет то время, когда однажды мир наступит".

Напомним, что Альбарес на днях посетил Львовскую область. Он вместе с главой украинского МИД Андреем Сибигой почтил память воинов, которые покоятся на Лычаковском кладбище.