Він також зауважив, що Європа готова підтримати справедливий мир в Україні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Альбареса виданню El Diario.

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Путін говорить лише про ведення війни та свою перемогу

Міністр іспанського МЗС зауважив, що Путін у своїх виступах говорить лише про ведення війни, про те, що від неї не можна відмовлятися і треба досягти перемоги.

"На жаль, на цей час миру не видно, тому що одна з двох сторін, Росія, не хоче миру. Хто говорить про мир? Хто представив мирні плани? Це завжди була українська сторона, президент Зеленський", – зауважив Хосе Мануель Альбарес.

Міністр зауважив, що європейці готові підтримати будь-який мирний план, усі чудово розуміють, на яких умовах він має бути досягнутий.

Але, в будь-якому випадку, коли мир буде досягнутий, Іспанія та європейці дуже чітко розуміють, на яких умовах він має бути досягнутий: ми не можемо нічого вирішувати щодо України, яка є суверенною державою з демократично обраним президентом, без того, щоб вони не встановили параметри,

– наголосив Альбарес.

Європа повинна брати участь у переговорах

Міністр закордонних справ Іспанії також відреагував на можливість мирного врегулювання війни в Україні Штатами, але з усуненням Європи від процесів.

Іспанський чиновник сказав, що не хотів би "вигадувати політичну фантастику". Він наголосив – коли йдеться про європейську безпеку, Європа також повинна брати участь у потенційних мирних перемовинах.

Зрештою він додав, що "прийде той час, коли одного разу мир настане".

Нагадаємо, що Альбарес днями відвідав Львівщину. Він разом з главою українського МЗС Андрієм Сибігою вшанував пам'ять воїнів, які спочивають на Личаківському кладовищі.