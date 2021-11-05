К такому выводу можно прийти, проанализировав последние документы Лукашенко. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Павел Латушко – белорусский дипломат и экс-министр культуры Беларуси.
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"Говорят, что Путин подписался с обратной стороны. Он даже не хочет ставить подпись рядом с Лукашенко", – подчеркнул Латушко.
Латушко: Самая большая угроза – войска
По словам белорусского дипломата, нарушены все главные принципы для того, чтобы документы обладали юридической силой. Тем не менее, они могут функционально существовать между Россией и Беларусью.
Фактически 5 лет подготовки, а результат непонятно какой. Планы до сих пор не опубликованы,
– констатировал он.
По мнению Латушко, самая большая угроза от союзных программ – это военная отрасль. Именно ее уже реализуют 2 военные базы – в самой Беларуси и Польше.
Они превращаются из учебных центров в военные базы. Это приведет к тому, что вооруженные пограничные войска России появятся на территории Беларуси. Это создает угрозы суверенитету и независимости Беларуси, а также угрозу нашим соседям, в том числе Украине.
Лукашенко теряет международное право
Латушко считает, что самопровозглашенный президент Беларуси утратил международную правосубъектность. Происходит непризнание Лукашенко.
Белорусский дипломат о союзных программах Беларуси и России: смотрите видео
"Он удерживает власть силой и не имеет права на подписание и заключение каких-либо международно-правовых документов. Источником власти является народ, и только он может определять свою судьбу: строить или не строить союзы", – отметил белорусский дипломат.
Союзные программы Беларуси и России: главное
- Белорусский и российский диктаторы разработали на 2021-2023 годы пакет сразу из 28 союзных программ. На программу предварительно поставил визу Путин, а потом его уже передали Лукашенко.
- Это сделали из-за того, что 4 ноября самопровозглашенный президент Беларуси находился в Минске, а глава Кремля – в оккупированном Крыму.
- В союзных программах прописаны механизмы развития одного экономического пространства и формирования объединенных отраслевых рынков. Также реализованы согласованная финансовая, налоговая, кредитная, ценовая и торговая политики.