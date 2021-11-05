До такого висновку можна дійти, проаналізувавши останні документи Лукашенка. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Павло Латушко – білоруський дипломат та ексміністр культури Білорусі.

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"Кажуть, що Путін підписався зі зворотного боку. Він навіть не хоче ставити підпис поруч із Лукашенком", – наголосив Латушко.

Латушко: Найбільша загроза – війська

За словами білоруського дипломата, порушено всі головні принципи для того, щоб документи мали юридичну силу. Проте вони можуть функціонально існувати між Росією та Білоруссю.

Фактично 5 років підготовки, а результат незрозуміло, який. Плани досі неопубліковані,

– констатував він.

На думку Латушка, найбільша загроза від союзних програм – це військова галузь. Саме її вже реалізовують 2 військові бази – у самій Білорусі та Польщі.

Вони перетворюються з навчальних центрів у військові бази. Це призведе до того, що озброєнні прикордонні війська Росії з'являться на території Білорусі. Це створює загрози суверенітету й незалежності Білорусі, а також загрозу нашим сусідам, зокрема й Україні. Павло Латушко Дипломат та ексміністр культури Білорусі

Лукашенко втрачає міжнародне право

Латушко вважає, що самопроголошений президент Білорусі втратив міжнародну правосуб'єктність. Відбувається не признання Лукашенка.

Білоруський дипломат про союзні програми Білорусі та Росії: дивіться відео



"Він утримує владу силою і не має права на підписання й укладання будь-яких міжнародно-правових документів. Джерелом влади є народ і лиш він може визначати власну долю: будувати чи не будувати союзи", – зазначив білоруський дипломат.

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