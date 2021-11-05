До такого висновку можна дійти, проаналізувавши останні документи Лукашенка. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Павло Латушко – білоруський дипломат та ексміністр культури Білорусі.
До теми Слабкий Лукашенко здає Білорусь Росії, – експосол про підписання країнами 28 союзних програм
"Кажуть, що Путін підписався зі зворотного боку. Він навіть не хоче ставити підпис поруч із Лукашенком", – наголосив Латушко.
Латушко: Найбільша загроза – війська
За словами білоруського дипломата, порушено всі головні принципи для того, щоб документи мали юридичну силу. Проте вони можуть функціонально існувати між Росією та Білоруссю.
Фактично 5 років підготовки, а результат незрозуміло, який. Плани досі неопубліковані,
– констатував він.
На думку Латушка, найбільша загроза від союзних програм – це військова галузь. Саме її вже реалізовують 2 військові бази – у самій Білорусі та Польщі.
Вони перетворюються з навчальних центрів у військові бази. Це призведе до того, що озброєнні прикордонні війська Росії з'являться на території Білорусі. Це створює загрози суверенітету й незалежності Білорусі, а також загрозу нашим сусідам, зокрема й Україні.
Лукашенко втрачає міжнародне право
Латушко вважає, що самопроголошений президент Білорусі втратив міжнародну правосуб'єктність. Відбувається не признання Лукашенка.
Білоруський дипломат про союзні програми Білорусі та Росії: дивіться відео
"Він утримує владу силою і не має права на підписання й укладання будь-яких міжнародно-правових документів. Джерелом влади є народ і лиш він може визначати власну долю: будувати чи не будувати союзи", – зазначив білоруський дипломат.
Союзні програми Білорусі й Росії: головне
- Білоруський та російський диктатори розробили на 2021 – 2023 роки пакет одразу з 28 союзних програм. На програму попередньо поставив візу Путін, а тоді його вже передали Лукашенкові.
- Це зробили через те, що 4 листопада самопроголошений президент Білорусі перебував у Мінську, а очільник Кремля – в окупованому Криму.
- У союзних програмах прописані механізми розвитку єдиного економічного простору та формування об'єднаних галузевих ринків. Також зреалізовано узгоджену фінансову, податкову, кредитну, цінову та торгову політики.