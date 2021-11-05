Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. У цьому процесі Лукашенко виявився слабкою ланкою.

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За словами Чалого, вже після військових навчань "Захід – 2021" Росія залишила у Білорусі свої підрозділи. Фактична вона вже створила військові бази на білоруській території.

Як розповів дипломат, підписання 28 союзних програм є певним підпорядкуванням Білорусі на правах якогось утворення в рамках "великої" Росії. Він припустив, що Путін вже розглядає себе керівником об'єднаної держави після закінчення президентсва.

Тобто слабкий Лукашенко здає Білорусь Росії. Цей російський простір розширюватиметься й далі на білоруську державу,

– заявив експосол.

Якщо Білорусь не змінить свій курс й не обере легітимну владу, то через кілька років відбудеться її фактичне поглинання Росією.

Якими будуть наслідки для України

За словами Чалого, внаслідок інтеграції країн російські підрозділи й техніка будуть переміщені ближче до кордонів Євросоюзу. Для України з північного флангу нічого доброго це не означає.

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Ще до нелегітимних президентських виборів у Білорусі, результати яких у 2020 році були фактично спотворені, українська держава сподівалася, що Лукашенко виконає свої обіцянки й росіяни не пройдуть через північний кордон.

Тепер таких гарантій немає й небезпека навпаки зростає. Через це Україні доведеться прикривати цей фланг оборони, а отже витрачати ресурси й тримати відповідний контроль на кордоні.

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