Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в ефірі 24 каналу. У цьому процесі Лукашенко виявився слабкою ланкою.
До теми Лукашенко і Путін підписали 28 союзних програм і оновили військову доктрину
За словами Чалого, вже після військових навчань "Захід – 2021" Росія залишила у Білорусі свої підрозділи. Фактична вона вже створила військові бази на білоруській території.
Як розповів дипломат, підписання 28 союзних програм є певним підпорядкуванням Білорусі на правах якогось утворення в рамках "великої" Росії. Він припустив, що Путін вже розглядає себе керівником об'єднаної держави після закінчення президентсва.
Тобто слабкий Лукашенко здає Білорусь Росії. Цей російський простір розширюватиметься й далі на білоруську державу,
– заявив експосол.
Якщо Білорусь не змінить свій курс й не обере легітимну владу, то через кілька років відбудеться її фактичне поглинання Росією.
Якими будуть наслідки для України
За словами Чалого, внаслідок інтеграції країн російські підрозділи й техніка будуть переміщені ближче до кордонів Євросоюзу. Для України з північного флангу нічого доброго це не означає.
Дізнайтеся більше У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі
Ще до нелегітимних президентських виборів у Білорусі, результати яких у 2020 році були фактично спотворені, українська держава сподівалася, що Лукашенко виконає свої обіцянки й росіяни не пройдуть через північний кордон.
Тепер таких гарантій немає й небезпека навпаки зростає. Через це Україні доведеться прикривати цей фланг оборони, а отже витрачати ресурси й тримати відповідний контроль на кордоні.
Чалий розповів про інтеграцію Росії та Білорусі: дивіться відео
Що цьому передувало
- Володимир Путін та Олександр Лукашенко у вересні домовились про створення Союзної держави. Тоді політики узгодили 28 союзних програм.
- Вже 5 листопада очільник Кремля та самопроголошений президент Білорусі підписали декрет "Про реалізацію положень Договору про Союзну державу", яким затвердили пакет з 28 програм.
- Документ попередньо завізував Путін й після цього його вже передали Лукашенку.