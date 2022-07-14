путин уже не контролирует ситуацию, – Пионтковский считает, что в кремле обостряется борьба

Сегодня, 14 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице, а вместе с тем в российском миде цинично заявили, что хотят лишь, чтобы Украина признала статус временного оккупированных территорий – Крыма и квазиреспублик на Донбассе.

В окружении путина идет острая борьба двух партий

Это 2 совершенно противоположных и взаимоотрицательных сигнала. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, то, что они появляются на высоком уровне, показывает, что российский диктатор владимир путин уже не контролирует ситуацию.

"В его окружении идет острая борьба двух партий – абсолютно фашистской, которая уже критикует путина за то, что он, с их точки зрения, недостаточно фашист, и некоторых прагматиков, понимающих, что речь идет о будущем существовании россии, и нужно спрыгивать как можно скорее. Эта борьба будет обостряться прямо у нас на глазах", – объяснил Пионтковский.

Публицист связывает такое несогласование с сессией российской госдумы, которая должна состояться завтра, 15 июля. Он отметил, что было анонсировано, будто на ней будут принимать какие-то серьезные и "воинственные" решения – либо относительно всеобщей мобилизации в россии, либо вообще об официальном объявлении войны Украине.

Но, по мнению Пионтковского, все указывает на то, что как раз ничего такого не произойдет, потому что в действие уже вступила другая партия. По его словам, на предстоящем заседании может произойти много интересно, так что за ним следует наблюдать внимательнее.

Публицист Пионтковский рассказал, что путин уже не может контролировать ситуацию в россии: смотрите видео