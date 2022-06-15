Путин не может найти хороший выход из войны, – Гудков

Россия панически придумывает, что делать с войной. Она хочет терроризировать всю территорию Украины ракетными ударами.

Об этом для 24 канала сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Это пока только пожелания, – Гудков о вбросе относительно "комы" Путина

"Путин не может найти выход из войны. И его окружение не может, весь Кремль не может. Есть только решение заставить подписать Украину подписать мирный договор с учетом определенных территориальных потерь. Вот их сверхзадача. Другого они не могут добиться", – рассказал Гудков.

Россияне не имеют выхода

По словам политика, руководство России развелось с мечтой завоевать всю Украину и сменить власть. Также перестали думать о коридоре в Молдову и Приднестровье. Даже поняли, что не могут захватывать больше территории.

Они начали рыть шансы и строить укрепления, чтобы удержать хоть восторженное. А еще западное оружие поступило Украине. Надеюсь, что вопрос ускорится и решится,

– сказал Гудков.

Он считает, что у россиян нет выхода и пытаются дожать Украину. Из-за этого наносят ракетно-бомбовые удары. Также бьют по мирным кварталам с целью сделать так, чтобы люди уже не могли терпеть эту войну и заставляли власть заключить любой мир.

"У них такая задача. Это объективная проблема, здесь не в ком-то дело. Так просто сложились обстоятельства", – отметил Гудков.

Исключают реформы

Политик говорит, что в России Дмитрий Рогозин призывает к геноциду против украинцев. Дмитрий Медведев стремится изо всех сил, чтобы его считали ужасным и страшным, но не жалким. Гудков отметил, что он даже говорит, что через два года не будет на карте мира Украины.

"Лучше бы подумал, будет ли через 2 года Россия на карте в том смысле, в каком она сейчас есть. Медведев вот так не хочет, чтобы его выбросили за борт. Они делают невозможными любые реформы. Я не понимаю что они хотят", – добавил Гудков.

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