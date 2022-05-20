Об этом в интервью заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Путин не может победить по объективным причинам.

Это беда, проиграют еще быстрее, – Фейгин о личном участии Путина в планировании войны

Путин выбрал худший вариант

По словам Буданова, чтобы остановить такое развитие событий, глава Кремля должен признать, что Россия совсем не так сильно и велико государство, которое он хотел изобразить, развязав войну против Украины.

Меня удивляет русская глупость. Из всех вариантов, которые были у Путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший,

– отметил начальник ГУР.

Как отметил Буданов, российские специалисты неоднократно предупреждали Путина, что этот вариант последний, так что его нужно очень тщательно оценивать. Однако он никого не послушал, так что теперь результат видит весь мир.

Украина будет воевать до последнего

Буданов также заявил, что в войне против России Украина будет воевать до тех пор, пока на ее территории не выгонят всех российских захватчиков. В то же время глава ГУР подчеркнул, что не признает никаких границ, кроме тех, которые были в Украине по состоянию на 1991 год.

"Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев. Если кто в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то он серьезно ошибается", - добавил Буданов.

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты ударили по центру Лозовой на Харьковщине. В результате этого по меньшей мере 7 местных жителей получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок.

Российские военные изо всех сил пытаются мобилизовать мужчин на оккупированной территории Донбасса. Для этого они даже имитируют пожар.

Россия до конца 2022 года планирует сформировать 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз у российских границ.

Государственное бюро расследований идентифицировало оккупантов , которые били по больнице Тростянца в Сумской области из танков.

Вас может заинтересовать – новые потери оккупантов в войне против Украины: смотрите видео