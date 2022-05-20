Как рассказывают в ДБР, российским военным за эти действия грозит лишение свободы на срок до 12 лет. А отдавал приказ лечить по больнице уроженец Республики Татарстан.

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В настоящее время идентифицировали экипаж одного из танков

Итак, варить 125-миллиметровой пушкой по больнице приказал младший сержант командир танка 1-го танкового взвода 5-й танковой роты. Им оказался Петр Смирнов, родившийся в Республике Татарстан, служащий во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Также объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны его наводчику-оператору. Речь идет об Айнуре Мухаметжанове, который и выполнил приказ обстреливать медицинское учреждение. Каждому из них грозит заключение на срок до 12 лет.

В Офисе генпрокурора отметили , что проверяют причастность Смирнова, а также его подчиненных к другим обстрелам. В частности, атаки по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры Тростянца.

Правоохранители отмечают, что ответные действия оккупантов – тоже вопиющее нарушение, ведь ни один из объектов не является военной целью.

В ДБР отмечают, что следователи действуют. В настоящее время правоохранители готовят подозрения для находившегося во втором танке экипажа.

Напомним, что по больнице Тростянца кафиры били 18 марта. Об этом в своем телеграмме рассказал глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. В сообщении он отметил, что в результате вражеской атаки медицинское учреждение испытало немалые разрушения. Но, к счастью, обошлось без жертв.

Оккупанты продолжают обстреливать Сумщину

Каждый день захватчики обстреливают с территории России Сумскую область. Делают они в основном с использованием минометов.

Только в течение 17 мая в оперативном командовании "Север" зафиксировали более 70 взрывов .

Позже в тот же день стало известно о бое на севере Шосткинского района . Оккупанты пытались прорваться на территорию Украины.

Вскоре глава ОВА Дмитрий Живицкий добавил , что прорыв государственной границы российскими военными не зафиксирован. В то же время обстрелы с целью провоцировать наших военных не прекращаются.

Накануне глава Сумской ОВА отметил, что российские военные взбесились. В течение вечера 18 мая они обстреливали населенные пункты , расположенные недалеко от границы.

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