Як розповідають у ДБР, російським військовим за ці дії загрожує позбавлення волі терміном до 12 років. А віддавав наказ гатити по лікарні уродженець Республіки Татарстан.

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Наразі ідентифікували екіпаж одного з танків

Отже, гатити 125-міліметровою гарматою по лікарні наказав молодший сержант командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти. Ним виявився Петро Смірнов, котрий народився у Республіці Татарстан, який служить у 2-й гвардійській Таманській мотострілецькій дивізії.

Також оголосили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни його навіднику-оператору. Мовиться про Айнура Мухаметжанова, котрий і виконав наказ обстрілювати медичний заклад. Кожному із них загрожує ув'язнення терміном до 12 років.

В Офісі генпрокурора зауважили, що перевіряють причетність Смірнова, а також його підлеглих до інших обстрілів. Зокрема, атаки по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури Тростянця.

Правоохоронці наголошують, що відповідні дії окупантів – теж кричуще порушення, адже жоден з об'єктів не є військовою ціллю.

У ДБР зазначають, що слідчі діє тривають. Наразі правоохоронці готують підозри для екіпажу, який перебував у другому танку.

Нагадаємо, що по лікарні Тростянця окупанти гатили 18 березня. Про це у своєму телеграмі розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. У дописі він зазначив, що внаслідок ворожої атаки медичний заклад зазнав чималих руйнувань. Але, на щастя, минулося без жертв.

Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину

Щодня загарбники обстрілюють з території Росії Сумську область. Роблять вони це здебільшого з використанням мінометів.

Лише упродовж 17 травня в оперативному командуванні "Північ" зафіксували понад 70 вибухів.

Пізніше у той же день стало відомо про бій на півночі Шосткинського району. Окупанти намагалися прорватися на територію України.

Невдовзі глава ОВА Дмитро Живицький додав, що прориву державного кордону російськими військовими не зафіксовано. Водночас, обстріли з метою провокувати наших військових, не припиняються.

Напередодні глава Сумської ОВА зазначив, що російські військові геть сказилися. Протягом цілого вечора 18 травня вони обстрілювали населені пункти, розташовані неподалік з кордоном.

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