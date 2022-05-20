Як розповідають у ДБР, російським військовим за ці дії загрожує позбавлення волі терміном до 12 років. А віддавав наказ гатити по лікарні уродженець Республіки Татарстан.
Читайте також Мітинг пожежників у Енергодарі й бетонні блоки на кордоні з Білоруссю: основне за 86 день війни
Наразі ідентифікували екіпаж одного з танків
Отже, гатити 125-міліметровою гарматою по лікарні наказав молодший сержант командир танка 1-го танкового взводу 5-ї танкової роти. Ним виявився Петро Смірнов, котрий народився у Республіці Татарстан, який служить у 2-й гвардійській Таманській мотострілецькій дивізії.
Також оголосили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни його навіднику-оператору. Мовиться про Айнура Мухаметжанова, котрий і виконав наказ обстрілювати медичний заклад. Кожному із них загрожує ув'язнення терміном до 12 років.
В Офісі генпрокурора зауважили, що перевіряють причетність Смірнова, а також його підлеглих до інших обстрілів. Зокрема, атаки по житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури Тростянця.
Правоохоронці наголошують, що відповідні дії окупантів – теж кричуще порушення, адже жоден з об'єктів не є військовою ціллю.
У ДБР зазначають, що слідчі діє тривають. Наразі правоохоронці готують підозри для екіпажу, який перебував у другому танку.
Нагадаємо, що по лікарні Тростянця окупанти гатили 18 березня. Про це у своєму телеграмі розповів глава Сумської ОВА Дмитро Живицький. У дописі він зазначив, що внаслідок ворожої атаки медичний заклад зазнав чималих руйнувань. Але, на щастя, минулося без жертв.
Окупанти продовжують обстрілювати Сумщину
- Щодня загарбники обстрілюють з території Росії Сумську область. Роблять вони це здебільшого з використанням мінометів.
- Лише упродовж 17 травня в оперативному командуванні "Північ" зафіксували понад 70 вибухів.
- Пізніше у той же день стало відомо про бій на півночі Шосткинського району. Окупанти намагалися прорватися на територію України.
- Невдовзі глава ОВА Дмитро Живицький додав, що прориву державного кордону російськими військовими не зафіксовано. Водночас, обстріли з метою провокувати наших військових, не припиняються.
- Напередодні глава Сумської ОВА зазначив, що російські військові геть сказилися. Протягом цілого вечора 18 травня вони обстрілювали населені пункти, розташовані неподалік з кордоном.
Варте уваги – нові величезні втрати ворога станом на 20 травня: дивіться відео