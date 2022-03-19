Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Голова Сумської обласної державної адміністрації та керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Важливо Окупанти катують і викрадають людей на Сумщині

Окупанти обстріляли лікарню: жертв немає

Як повідомляє керівник ОВА, обстріли відбулися 18 березня.

Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя немає,

– пише Живицький.

Він зазначив, що 93 бригада Збройних Сил України продовжує вибивати ворога на цьому напрямку. Зокрема, розбили колону ворожої техніки та спалили її.

Важливо – Зеленський про перемовини з окупантами: дивіться відео