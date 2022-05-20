Про це в інтерв'ю заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Путін не може перемогти з об'єктивних причин.

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Путін обрав найгірший варіант

За словами Буданова, аби зупинити такий розвиток подій, очільник Кремля повинен визнати, що Росія зовсім не така сильна й велика держава, яку він хотів зобразити, розв'язавши війну проти України.

Мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у Путіна перед початком війни, він обрав найжорстокіший і найгірший,

– зазначив начальник ГУР.

Як зауважив Буданов, російські фахівці неодноразово попереджали Путіна, що цей варіант останній, тож його потрібно дуже ретельно оцінювати. Однак він нікого не послухав, тож тепер результат бачить увесь світ.

Україна воюватиме до останнього

Буданов також заявив, що у війні проти Росії Україна воюватиме до того часу, поки з її території не виженуть усіх російських загарбників. Водночас голова ГУР наголосив, що не визнає жодних кордонів, крім тих, які були в Україні станом на 1991 рік.

"Хто може змусити Україну заморозити конфлікт? Це війна всіх українців. Якщо хтось у світі думає, що може диктувати Україні умови, за яких вона може або не може захищатися, то він серйозно помиляється", – додав Буданов.

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