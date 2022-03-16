В частности, на страны, которые являются членами НАТО и Евросоюза. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала.
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"В этом смысле нападение на Европу уже произошло, просто ее защищает сейчас именно Украина. Путин не будет нападать на всех сразу", – отметил политолог.
Какие еще страны под угрозой
По словам Фесенко, если Путин "сделает свое дело в Украине", то следующими наиболее вероятными объектами нападения будут страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония.
Потом, может быть, Польша. Там, кстати, опасения относительно возможного российского наступления растут с каждым днем.
– заметил политолог.
Фесенко добавил, что поляки и раньше не питали никаких иллюзий относительно России, а сейчас они убеждены – если Путина не остановить, то он пойдет дальше.