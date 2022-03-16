Зокрема, на ті країни, які є членами НАТО та Євросоюзу. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу.

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"У цьому сенсі напад на Європу уже відбувся, просто її захищає зараз саме Україна. Путін не буде нападати на усіх одразу", – зазначив політолог.

Які ще країни під загрозою

За словами Фесенка, якщо Путін "зробить свою справу в Україні", то наступними найбільш вірогідними об'єктами нападу будуть країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія.

Потім, можливо, Польща. Там, до речі, побоювання щодо можливого російського наступу зростають з кожним днем,

– зауважив політолог.

Фесенко додав, що поляки й раніше не мали жодних ілюзій щодо Росії, а зараз вони переконані – якщо Путіна не зупинити, то він піде далі.

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