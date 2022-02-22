Восток Украины – регион, где история, влияние России и путинские фейки сплелись вместе – это иностранные журналисты пытались объяснить своим читателям после того, как Путин окончательно наплевал на мировой порядок.

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"Украины никогда не существовало": история говорит о другом

В своем обращении к россиянам после заседания Совбеза РФ, Путин агрессивно рассказал свой вариант истории нашей страны. Которую, якобы, создал Ленин и предоставил ей "слишком много автономии" в новом советском государстве.

Ложь от Путина: "Современную Украину полностью создала Россия, точнее – большевики и коммунисты. Это началось практически сразу после революции 1917 года. Ленин и его пособники сделали это в самый худший для России способ – разделяя и отделяя части ее исторической территории".

Словами о том, что до этого Украины вообще не существовало никогда – сугубо российская территория. Таким образом Путин пытался заложить устои под возможную масштабную атаку. Подобная риторика не нова – ее можно было услышать еще в 2008, во время агрессии против Грузии.

Вот только ведущие историки и здравый смысл говорят совсем о другом, пишет издание NYT. Такое "кривое" прочтение истории – слишком даже для Путина, бывшего офицера КГБ. Ранее он же называл распад СССР "величайшей катастрофой XX века".



Путин использует отработанные методы шантажа и запугивания / Фото DW

Действительно, украинцы, русские и белорусы, как народы, происходят из одного славянского сообщества племен, которые образовали Киевскую Русь. Это была империя IX века, которая простиралась далеко на территорию современной РФ.

Впрочем, история Украины гораздо сложнее. Наша страна существует более тысячи лет, меняла веру, жила в составе разных империй. Столица Киев была основана на несколько веков раньше Москвы. Именно отсюда пошли кое в чем до сих пор общие культура, церковь, письменность, кухня и язык.

Киев, благодаря идеальному расположению на пересечении торговых путей, процветал в IX – X веках. После смены караванных маршрутов и нападения монголов, Киев потерял ведущее положение на несколько веков вперед.

Тем временем на территории Украины создавалось мультиэтническое сообщество благодаря разнообразной географии – поля, моря, горы, степи, леса – и разнообразным завоеваниям. В конце концов, уже в царские времена, зародился украинский национализм.

Он служил постоянным источником раздражения для официальной Москвы. Многие россияне видят Украину как "меньшего брата", который должен подчиняться "старшему", или его силой заставят это сделать, как большевики завоевали молодую украинскую державу в начале XX века. Украинский язык был запрещен в школах, культура – маргинализирована.

По мнению Путина, "слабая Москва” при Горбачеве дала возможность Украине ускользнуть из советской "тюрьмы народов". Мол, если бы не это, мы бы никогда не стали независимыми. Еще и без "никаких условий".

На самом деле это украинцы на референдуме 1991 года проголосовали за независимость, а не "Москва разрешила". И теперь Россия хочет исправить эту, по ее мнению, "историческую ошибку", окружив Украину войском в 190 тысяч человек.

Последние несколько десятилетий Запад искал фашизм повсюду, но не там где надо. Теперь понятно, что он горит в глазах Путина. Может, это наконец сделает западные державы более трезвыми,

– рассказала NYT активистка из Крыма Мария Томак.

Отдельная украинская идентичность как угроза Путину

И именно здесь всплывает вопрос Донбасса. Российская империя сознательно выселяла оттуда автохтонное украинское население и привезла своих подданных работать на первых шахтах.



Украинцы способны объединиться / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Восточная Украина попала под российское влияние гораздо раньше чем Западная. До начала войны в 2014 году, там действительно было много симпатиков РФ и почти исключительно русский язык.

Но с первыми боевыми действиями “братский союз”, о котором до сих пор мечтает Путин, стал невозможным. В дополнение, Западная Украина живет в парадигме бывших западных католических империй – Польши, Литвы, Австро-Венгрии.

Издание The Guardian добавляет, что "признание независимости так называемых "ЛДНР" может стать поворотным моментом в правлении Владимира Путина. То заседание Совбеза многие сравнивают со встречей с мафиозным доном.

Это было сделано, чтобы зацементировать коллективную ответственность, связать всех с этим преступлением. Многие из ближнего круга Путина выглядели очень неуверенно и нервничали, ожидая вызова "на ковер". Впрочем, подавляющее большинство верило в пропаганду, которую они сами создавали против Украины.

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Особо отличилась Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ. Она рассказала о "зловещем Западе, против которого вынуждена выступать Россия. Эта мера поддерживает режим в Киеве, который осуществляет геноцид".

Это решение, которое было принято заблаговременно и просто театрально обсуждено, уже имеет негативные последствия для экономики России (это не считая санкций, которые уже начали вводить). Великобритания, например, санкционировала 5 банков России и олигархов Ротенбергов. И это только начало.

Цена агрессии: во сколько Кремлю обойдется авантюра на Донбассе

Конечно – лично Владимир Путин не остановится ни перед чем, если отдаст финальный приказ о наступлении на территорию Украины. Впрочем, экономики России и Украины теряют миллиарды долларов США каждый день даже в такой гибридной войне, вот как сейчас.

Мировые рынки и аналитики не оставили без внимания, что российская биржа и курс рубля к евро и доллара упали прямо во время речи Путина об Украине. Это самое большое падение с 2008 года – уже упомянутой интервенции в Грузию.

С 18 февраля нацвалюта РФ уже упала на 3%, а биржи – на более чем 10%, сообщает CNN. В целом, всего за два месяца 2022 года, потери уже составляют около 20% или более 30 млрд долларов США.

Даже если это (вторжение) окажется лишь на 50% правдой, это все равно огромный финансовый риск, учитывая, что на кону,

– сказала CNBC Гелима Крофт, председатель глобального биржевого консалтинга RBC.

Издание Fortune приводит расчеты известной конторы Goldman Sachs. Худший сценарий, по их мнению, обвалит российскую валюту на 10%, но поднимет цену нефти на 13% (явно более 100 долл., около 140 долл.). Тогда как деэскалация наоборот поднимет рубль на 6%.

Если танки пересекают границу, нефть идет выше 100 долл. за баррель. Вот что я точно знаю,

– добавила Крофт.

В краткосрочной перспективе это лучше для России. Но в долгосрочной ее экономику все равно может ждать удар, который почувствуют на зерновом и газовом рынке Европы.

"Мы ожидаем дальнейшее снижение биржевых показателей в России в ближайшее время", – рассказали в аналитической записке банка JPMorgan.

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Россию и мир может ждать новая волна инфляции, пояснила Крофт: "Цены на энергетику и еду – вот где россиянам может быть больно". Она может оказаться изолированной от мировых финансовых и продуктовых рынков, ей будет сложно продавать нефть и газ, проводить операции в долларах.

Если Путин решится на вторжение для своего противостояния с НАТО, то в "экономике РФ появится большая дыра. Они будут вынуждены продавать много чего Западу", считает Поли Кристофер из Института инвестиций Уэллс Фарго.

ВВП России может обвалиться примерно на 1% (с отключением от SWIFT – до 5%, но пока это не очень вероятно). Впрочем, Кремль сейчас готов лучше чем в 2014 году, чтобы пережить санкции.

Больше запасов, золотовалютных резервов и прибылей от экспорта газа и нефти, ниже внешний долг, меньше зависимость от ведущих экономик мира. Очень многое для Украины и России будет зависеть от следующих шагов Путина.

А также – насколько мир будет готов искать альтернативу российскому импорту.

Мир, еще немного зависимый от России