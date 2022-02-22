Путин не оставит нас в покое: вариантов только два

Сталин был языкознавец. Большой ученый. Этот маленький поц – гений исторических наук. Вчерашний дивный экскурс в украинское прошлое – не для слабонервных.

И уж точно не для тех, кто немножко понимает в вопросе. Любителям СССР должно было понравится. Вполне в тренде.

Не пропустите Дверь войны остается открытой: Путин грозит захватом Киева

Путин ненавидит Украину

В его ненависти к нам много личного. Именно личной неприязни, обиды, желания отомстить. Это то, что называется: так ненавижу, что кушать не могу.

Не оставит он нас в покое. Тот случай, когда вариантов только два: или он нас закопает, или мы его.

И еще один аспект: он повернутый на НАТО. Он его боится. Я, слушая его, был уверен, что еще чуть-чуть – и он объявит войну Альянсу. Но для сублимации он решил отп*здить нас.

На месте НАТО я сейчас бы или принял нас в ряды в срочном порядке, или объявил Украину партнером. Мы сразу попросили бы помощи, впустили бы войска Альянса на свою территорию, и пусть этот недоимператор считает время подлета до своего бункера от Харькова и Сум. Хороший был бы вариант.

Важно Если у деда упала клямка: три сценария, которые Путин может задействовать против Украины

Путин ненавидит Украину / Фото Getty Images

Решение вопроса

НАТО и ЕС – и все, вопрос решен. И кремлевский сиделец может захлебнуться своим ядом, а ничего уже не сделает.

Но понятно, что для такого решения нужно иметь яйца и понимание, что если крокодилу не отстрелить башку сразу, то когда он вцепится тебе в ногу, то пить боржоми будет уже поздно.

Украинская кость все сильнее застряла в горле Путина: смотрите видео