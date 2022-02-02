Путин не оставляет Украину из-за комплекса неудачника

Присоединение Украины к "русскому миру" – это единственная возможность у Путина поднять свой рейтинг и получить пожизненный ярлык на царствование? Нет, конечно. Это скорее медицинская проблема.

Сломанная стратегия

После неудачи в Грузии – цепь удач. Янукович, Беларусь хорошо управляема. Его считали везунчиком, сильным, хвалило окружение. Запад говорил, что боится: вдруг он нападет на страны Балтии или до Берлина дойдет?

Важно Почему русские хотят войны

А с Украиной как-то все не складывается. И стрельба, и договоренности с Порошенко, и Минские соглашения. Комплекс неудачи. Ну, вот Крым захватил даже. Понятно, что это сказалось на его имени, ощущении России в мире, но захватил же ведь. А сейчас ничего не получается.



Владимир Путин не может смириться с непокорностью Украины / Фото Getty Images

Неполноценный диктатор

Ошибка Путина не в том, что он что-то неправильно делает, а в том, что он сконцентрировался очень на этой ситуации. Ему бы надо уже начать думать о каких-то других проектах, а он уперся и ничего сделать с собой не может.

Поднять свой рейтинг? Уже не поднимается или поднимается очень тяжело. В возрасте все сложнее с этим подниманием, в том числе и рейтинга. Ему бы отказаться, плюнуть, а он не может.

Комплекс. Это навязчивая идея. Он решил, что пока не победит – он неполноценный диктатор. Вот и разбивает себе лоб и лезет, куда не надо.

Тем более Байден сейчас начал помогать, вдруг ни с того ни с сего. Тоже везение – американцы обратили на него внимание, разговаривают с ним, не надо ловить за рукав около туалета.

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Мертворожденная империя

Для реализации проект "русский мир" – неперспективный. Это проект империи, просто часть имперского проекта названа проектом "русский мир". Империя расширяется, как мыльный пузырь, раздувается, а потом лопается.

Рейтинг сейчас уже научились они пропагандистской кампанией делать. Можно было бы и без Украины, но – комплексы неудачника. Ему же надо своему окружению показывать, какой он сильный, удачливый, чтобы они в него верили.

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