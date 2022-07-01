Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что ситуация на фронте до сих пор мрачная, потому что у нас нет паритетного оружия.

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По его словам, как только будет более или менее паритетное количество оружия, мы существенно изменим картину на полях боя.

Но я бы еще сказал о том, что, безусловно, Путин точно не отказался от того, чтобы захватить Украину. У него нет других вариантов,

– объяснил Подоляк.

Он сказал, что Путин уже дискредитировал и десакрализировал себя.

"Он уже будет в учебниках истории не таким, как он думал. Он не будет "собиратель российских земель", В учебниках истории будет его негативный портрет – в перечне кровавых диктаторов 21 века ", – считает Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что лидеру Кремля уже просто безразлично, для него репутация уже нет никакой цены, и он просто хочет доказать, что умеет драться.

"К тому же, что ему уже терять? Он пошел в ва-банк – они хотят сломать нас, чтобы диктовать всей Европе новые правила – скажут, чтобы там "тихонько сидели и делали то, что скажут". Путин хочет это получить", – отметил он.

Подоляк добавил, что у нас нет никакого шанса окончить войну даже так, как мы закончили ее в 2015 году.

Мы должны оттеснить россиян со своей территории, сделать очень укрепленную границу и забыть о России на время с точки зрения любых отношений с ними, чтобы за это время развивать сильную экономику и не зависеть от России. Это наш план,

– заметил он.

По мнению Подоляка, Путин знает, что если проиграет в Украине, он срочно закончит свою политическую карьеру, и начнется трансформация в России. "Итак, у Путина патовая ситуация – он либо нас сломает, либо проиграет, в том числе и в своей стране", – добавил советник.

"Россияне были уверены, что с Украиной будет, как с Крымом"

Михаил Подоляк говорит, что Россия – это неинтеллектуальная территория.

Они вообще не понимали, что такое Украина. Они искренне думали зайти на нашу территорию и встретить их цветами. Я не преувеличиваю, они действительно так считали – что у Украины симпатия к России,

– рассказал советник.

По его словам, россияне считали, что они зайдут, и все будет, как в Крыму – что будут российские учебники, выселение людей, а они заселят своих "головорезов" из "этнических" краев России.

"Они думали, что такой сценарий у них будет по всей Украине. Безусловно, они не готовили ни одну программу "интеграции" оккупированных у нас территорий, они надеялись забрать всю территорию Украины", – ответил он.

Подоляк признается, что оккупанты хотели поставить свое марионеточное правительство в Киеве – это был оккупационный план "А". "А "русский мир" – это прийти, убить и украсть унитаз", – говорит он.

Советник руководителя ОП отметил, что те, кто сейчас в Крыму, России не нужны. И оккупанты предлагают это еще раз в Херсоне или Запорожье.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: