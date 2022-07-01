Про це 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він розповів, що ситуація на фронті досі похмура, бо в нас немає паритетної зброї.

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За його словами, як тільки буде більш-менш паритетна кількість зброї, ми суттєво змінимо картину на полях бою.

Але я б ще сказав про те, що безумовно Путін точно не відмовився від того, щоб захопити Україну. В нього немає інших варіантів,

– пояснив Подоляк.

Він каже, що Путін вже дескредитував та десакралізував себе.

"Він вже буде в підручниках історії не таким, як він думав. Він не буде "собиратель российских земель", В підручниках історія буде його негативна картина – в переліку кривавих диктаторів 21 століття", – вважає Подоляк.

Радник глави ОП зауважив, що лідеру Кремля вже просто байдуже, для нього репутація вже немає ніякої ціни, і він просто хоче довести, що вміє битися.

"До того ж, що йому вже втрачати? Він пішов у ва-банк – вони хочуть зламати нас, щоб диктувати всій Європі нові правила – скажуть, щоб там"тихенько сиділи і робили те, що скажуть". Путін хоче це отримати", – зазначив він.

Подоляк додав, що в нас немає жодного шансу закінчити війну навіть так, як ми закінчили її в 2015 році.

Ми маємо відтиснути росіян з своєї території, зробити дуже укріплений кордон та забути про Росію на певний час з точки зору будь-яких відносин з ними, щоб за цей час розбудовувати сильну економіку та не залежати від Росії. Це наш план,

– зауважив він.

На думку Подоляка, Путін знає, що якщо програє в Україні, то він терміново закінчить свою політичну кар’єру, і почнеться трансформація в Росії. "Тож, в Путіна патова ситуація – він або нас зламає, або програє, зокрема і в своїй країні", – додав радник.

"Росіяни були впевнені, що з Україною буде, як з Кримом"

Михайло Подоляк каже, що Росія – це неінтелектуальна територія.

Вони ж взагалі не розуміли, що таке Україна. Вони щиро думали зайти на нашу територію і, що їх зустрінуть квітами. Я не перебільшую, вони справді так вважали – що Україна має симпатію до Росії,

– розповів радник.

За його словами, росіяни вважали, що вони зайдуть, і все буде, як у Криму – що будуть російські підручники, виселення людей, а вони заселять своїх “головорізів” з “етнічних” країв Росії.

"Вони думали, що такий сценарій у них буде по всій Україні. Безумовно, вони не готували жодну програму "інтеграції" окупованих у нас територій, адже вони сподівалися забрати всю територію України", – відповів він.

Подоляк зізнається, що окупанти хотіли поставити свій маріонетковий уряд у Києві – це був окупаційний план "А". "А "рускій мір" – це прийти, вбити і вкрасти унітаз", – каже він.

Радник керівника ОП зазначив, що ті, хто зараз у Криму, Росії не потрібні. І окупанти пропонують це ще раз у Херсоні чи на Запоріжжі.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Подоляком: