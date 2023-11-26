Признал ли кремлевский руководитель свой просчет – нет. Более того – Путин вообще не признает своих ошибок. Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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Почему Путин не признает ошибок
По словам Игоря Яковенко, Путин не признает ошибки как внешне, так и внутренне для себя. Он не способен делать это.
"Прямой пример. Когда Путину задали вопрос: какие у него были ошибки, он единственное, что ответил: мы слишком были доверчивы по отношению к Западу", – сказал он.
Игорь Яковенко о работе российской пропаганды: смотреть видео
Даже то, что российская армия терпит поражение на фронте, не сможет нарушить комфортного существования диктатора. У него нет паники так же, как и у Кремля. Их коллективное бессознательное находится в плену речей о "победе", которые раздаются непосредственно из телевизоров.
Массированная пропаганда, которая идет по телевидению, должна идти в глубинный народ, но она увлекает и самих производителей этой пропаганды, и заказчиков. То, что Путин говорит – отражение российского телевидения, питающегося выступлением Путина. Они прикуривают друг друга и разжигают пожар ненависти. Не надо думать, что там наступит прозрение,
– объяснил Яковенко.
Он добавил, что иногда может у каких-то пропагандистов проскакивает тезис, мол, не все идет по плану, но это случается не часто. О чем свидетельствуют и соответствующие заголовки российских новостей.
Российская пропаганда: во что верят оккупанты
- Российские пропагандисты продолжают придумывать чушь. Они сделали сюжет, в котором рассказывают о создании в Украине "церкви святого пса Патрона". За основу оккупанты взяли шутливое видео из сети.
- У оккупантов есть определенный список тем для своей пропаганды. В частности, они врут о мобилизации, поддержке Украины, "раздоре" между военно-политическим руководством. Враг не прекратит масштабировать соответствующие фейки и в процессе этого может несколько изменить риторику.
- Россияне не оставляют надежды реализовать операцию "Майдан-3". И потому их пропаганда, по мнению политологов, эволюционировала за последний год. Если сначала были несуразные сообщения в стиле "немає сечі терпіти ці пекельні борошна", то сейчас боты лучше выучили украинский язык.