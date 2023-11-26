Чи визнав кремлівський очільник свій прорахунок – ні. Ба більше – Путін узагалі не визнає своїх помилок. Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
Дивіться також "Йшли брати Київ за три дні": в Росії показали величезне кладовище десантників
Чому Путін не визнає помилок
За словами Ігоря Яковенка, Путін не визнає помилок як зовнішньо, так і внутрішньо для себе. Він не здатен це робити.
"Прямий приклад. Коли Путіну поставили питання: які в нього були помилки, він єдине, що відповів: ми занадто були довірливими по відношенню до Заходу", – сказав він.
Ігор Яковенко про роботу російської пропаганди: дивитись відео
Навіть те, що російська армія наразі зазнає поразки на фронті, не зможе порушити комфортного існування диктатора. У нього немає паніки так само, як і у Кремля. Їхнє колективне несвідоме перебуває в полоні промов про "перемогу", які лунають безпосередньо з телевізорів.
Масована пропаганда, яка йде з телебачення, має йти в глибинний народ, але вона захоплює і самих виробників цієї пропаганди, і замовників. Те, що Путін каже – відображення російського телебачення, яке живиться виступом Путіна. Вони одне одного прикурюють і розпалюють пожежу ненависті. Не треба думати, що там настане прозріння,
– пояснив Яковенко.
Він додав, що інколи може у якихось пропагандистів проскакує теза, мовляв, не все йде за планом, але це трапляється не часто. Про що свідчать і відповідні заголовки російських новин.
Російська пропаганда: у що вірять окупанти
- Російські пропагандисти продовжують вигадувати нісенітниці. Вони зробили сюжет, у якому розповідають про створення в Україні "церкви святого пса Патрона". За основу окупанти взяли жартівливе відео з мережі.
- Окупанти мають певний список тем для своєї пропаганди. Зокрема, вони брешуть про мобілізацію, підтримку України, "розбрат" між військово-політичним керівництвом. Ворог не припинить масштабувати відповідні фейки і в процесі цього може дещо змінити риторику.
- Росіяни не полишають надії реалізувати операцію "Майдан-3". І тому їхня пропаганда, на думку політологів, еволюціонувала за останній рік. Якщо спочатку були недолугі дописи в стилі "немає сечі терпіти ці пекельні борошна", то зараз боти краще вивчили українську мову.