Будто потом украинцы будут держать линию на Кремль, и желание Путина, как минимум с 2004 года, осуществится. Таким мнением с 24 Каналом поделился российский оппозиционный политолог Станислав Белковский.

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Чего хочет Путин войной в Украине

Белковский считает, что для Владимира Путина не существует понятия "народ". Есть "население" как объект управления и управления. Российский диктатор не верит, что украинский народ создал Оранжевую революцию и Революцию достоинства. Он считает, что все организовали США с помощью определенной части украинских элит.

К тому же не забывайте, что главным советником и источником аналитики по всем вопросам по Украине для Путина остается печально известный Виктор Медведчук. Поэтому диктатор стопроцентно уверен, что Киев избавится от американского влияния, если якобы устранить "проамериканский режим" в столице. Тогда будто две трети украинцев смогут откровенно поддержать альянс с Россией, чтобы та превратила Украину в политического сателлита.

Путин будет идти этим путем пока жив. Он не откажется от идеи контроля над Украиной через власть в Киеве. Не путем оккупации, которая оказывается невозможной. Изначально Путин не собирался этого делать,

– подчеркнул российский оппозиционный политолог.

"Диктатор стремился получить власть в Киеве и в 2004 году, когда поддерживал Виктора Януковича, и в 2009 году через пакт Януковича и Тимошенко, и в конце 2013 года, когда загнал Януковича в тупик, и он будет делать это дальше", – добавил он.

По мнению Станислава Белковского, нужно готовиться к бесконечной гибридной войне России с Украиной пока Владимир Путин остается у власти.