Буцім потім українці будуть тримати лінію на Кремль, і бажання Путіна, як мінімум з 2004 року, здійсниться. Такою думкою з 24 Каналом поділився російський опозиційний політолог Станіслав Бєлковський.

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Чого прагне Путін війною в Україні

Бєлковський вважає, що для Владіміра Путіна не існує поняття "народ". Є "населення" як об'єкт керування та управління. Російський диктатор не вірить, що український народ створив Помаранчеву революцію та Революцію гідності. Він вважає, що усе організували США за допомогою певної частини українських еліт.

До того ж не забуваймо, що головним радником і джерелом аналітики з усіх питань щодо України для Путіна залишається сумнозвісний Віктор Медведчук. Тому диктатор стовідсотково впевнений, що Київ позбудеться американського впливу, якщо буцім усунути "проамериканський режим" у столиці. Тоді буцім дві третини українців зможуть відверто підтримати альянс з Росією, щоб та перетворила Україну на політичного сателіта.

Путін йтиме цим шляхом допоки живий. Він не відмовиться від ідеї контролю над Україною через владу в Києві. Не шляхом окупації, яка виявляється неможливою. Від початку Путін не збирався цього робити,

– наголосив російський опозиційний політолог.

"Диктатор прагнув отримати владу в Києві й у 2004 році, коли підтримував Віктора Януковича, і у 2009 році через пакт Януковича й Тимошенко, і наприкінці 2013 року, коли загнав Януковича у глухий кут, і він робитиме це далі", – додав він.

На думку Станіслава Бєлковського, потрібно готуватися до нескінченої гібридної війни Росії з Україною поки Владімір Путін залишається при владі.