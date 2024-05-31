Имперские амбиции Путина представляют угрозу для мирового порядка, а победа России может привести к началу Третьей мировой войны.

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Путин не остановится

В интервью Зеленский сказал, что война в Украине похожа на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах из-за "идеологии российского фашизма". По его словам, жестокая "методология" Путина такая же, как и в нацистской Германии. Речь идет снова о массовых казнях, захоронениях и изнасилованиях.

Президент убежден, что если бы Россия победила в Украине, Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, атакуя другие страны.

Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится,

– сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться дальше.

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