Имперские амбиции Путина представляют угрозу для мирового порядка, а победа России может привести к началу Третьей мировой войны.
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Путин не остановится
В интервью Зеленский сказал, что война в Украине похожа на Вторую мировую войну, но в меньших масштабах из-за "идеологии российского фашизма". По его словам, жестокая "методология" Путина такая же, как и в нацистской Германии. Речь идет снова о массовых казнях, захоронениях и изнасилованиях.
Президент убежден, что если бы Россия победила в Украине, Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, атакуя другие страны.
Я не считаю Путина сумасшедшим. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится,
– сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться дальше.
В России снова заговорили о якобы "мирных переговорах"
- Россия снова пытается манипулировать вопросом мира в Украине. Руководитель вражеского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия "открыта для переговоров по Украине". Он сказал, что прежде всего Запад должен прекратить поставки вооружения для ВСУ. Кроме того, Лавров требует остановки боевых действий со стороны украинской армии.
- Представитель Кремля Лавров также ожидаемо начал противоречить своим же словам и обвинил украинскую власть в нежелании вести диалог, потому что в Киеве, якобы, правит "партия войны", которая желает победы над Россией на поле боя.
- Ранее верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и обороны Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Однако, по его словам, участники мероприятия делают все для того, чтобы саммит прошел успешно.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российский диктатор Путин боится Глобального саммита мира, пытается его сорвать и устроить параллельную платформу.