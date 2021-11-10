Путин не только шантажирует Евросоюз, но и троллит Байдена

Проведение СНБО по российской спецоперации с беженцами в Беларуси – это правильная история. Людей, как скот, цинично грузят на самолеты и потом гонят на границу с Евросоюзом. Далее читайте на украинском.

Мені пишуть білоруські друзі, що деяким навіть гроші дають, щоб вони атакували кордони ЄС. Здається, Путін не тільки шантажує Євросоюз, а й тролить Байдена.

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Згадайте ситуацію на кордоні США з Мексикою

Але засідання РНБО слід було б провести після зустрічей секретарів рад безпеки. Як мінімум України, Польщі, Литви та Латвії за участі Брюсселя.

Путін вирішив потролити Байдена / Фото з архіву 24 каналу

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Щоб вийти зі спільною позицією та спільною стратегією. Щоб нам терміново допомогли, так само як будуть допомагати членам ЄС. Щоб дали нам гарантії, що допоможуть з біженцями (або візьмуть до ЄС, або допоможуть відправити додому).

Оце для мене і називається солідарність з Євросоюзом, без якої немає євроінтеграції.

За словами Клімкіна, історія з мігрантами у Білорусі – це російська спецоперація / Скриншот відео