Поэтому сейчас важно подготовиться к любому сценарию развития событий. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Лукашенко может внезапно не стать
По мнению политолога, если вдруг Лукашенко не станет, нужно быть готовыми начать в Беларуси – при поддержке самих белорусов – изменение режима. Очевидно, этот вариант Владимир Путин тоже просчитал. "Он прекрасно понимает, что более послушный ставленник, чем Лукашенко, ему очень необходим", – отметил Тизенгаузен.
Последние несколько месяцев об угрозе наступления из Беларуси мы уже забыли. Россияне оттуда большинство войск вывезли, Лукашенко расконсервировал и отдал им кучу техники. Что касается вступления в войну – он до последнего упорствовал.
Давайте прямо: в один из сложных моментов он мог сказать: "Да, давайте все сюда – "Шахеды", ракеты – я буду из Беларуси давать добро на обстрел. Киевская область – вообще за секунды будут долетать ракеты!",
– подчеркнул Тизенгаузен.
Если бы Лукашенко заставил часть своих войск хотя бы имитировать вторжение оттуда – да, он получил бы удар по собственной территории и новые санкции – но он нам очень усложнил бы ситуацию. Он на это не пошел, ведь понимает, что Путин – проиграл.
Он играет в этого послушного диктатора, приезжает даже больной, но он упорствует. Поэтому нужно быть готовым, что его резко может не стать,
– отметил политтехнолог.
Что нужно делать, какие сценарии, по какому алгоритму работает мировое сообщество – это нужно понимать.
"Я уверен, что Путин готов ввести часть войск в Беларусь, чтобы военным путем перехватить режим после смерти Лукашенко. Об этом нужно думать, и состояние здоровья Лукашенко дает все больше поводов", – подытожил политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Нужно действовать на опережение
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что следует быть готовыми к смерти самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко.
- Конечно, этим может попытаться воспользоваться Кремль, добавила она, поэтому нужно этого не допустить.
- Тихановская призвала Запад действовать "быстро и на опережение".