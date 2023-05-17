Відтак зараз важливо підготуватися до будь-якого сценарію розвитку подій. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Лукашенка може раптово не стати
На думку політолога, якщо раптом Лукашенко не стане, слід бути готовими почати у Білорусі – за підтримки самих білорусів – зміну режиму. Вочевидь, цей варіант Владімір Путін також прорахував. "Він чудово розуміє що більш слухняний ставленик, ніж Лукашенко, йому дуже необхідний", – зазначив Тизенгаузен.
Останні декілька місяців про загрозу наступу з Білорусі ми вже забули. Росіяни звідти більшість військ вивезли, Лукашенко розконсервував і віддав їм купу техніки. Що ж до вступу у війну – він до останнього упирався.
Давайте прямо: в один зі складних моментів він міг сказати: "Так, давайте усе сюди – "Шахеди", ракети – я буду з Білорусі давати добро на обстріл. Київська область – взагалі за секунди долітатимуть ракети!",
– наголосив Тизенгаузен.
Якби Лукашенко змусив частину своїх військ хоча б імітувати вторгнення звідти – так, він отримав би удар по власній території та нові санкції – але він би нам дуже ускладнив ситуацію. Він на це не пішов, адже розуміє, що Путін – програв.
Він грає у цього слухняного диктатора, приїжджає навіть хворий, але він упирається. Тому потрібно бути готовим, що його різко може не стати,
– зазначив політтехнолог.
Що потрібно робити, які сценарії, за яким алгоритмом працює світова спільнота – це потрібно розуміти.
"Я впевнений, що Путін готовий ввести частину військ у Білорусь, щоб військовим шляхом перехопити режим після смерті Лукашенка. Про це треба думати, і стан здоров'я Лукашенко дає все більше приводів", – підсумував політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Потрібно діяти на випередження
- Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що слід бути готовими до смерті самопроголошеного очільника країни Алєксандра Лукашенка.
- Звичайно, цим може спробувати скористатися Кремль, додала вона, тому потрібно не допустити цього.
- Тихановська закликала Захід діяти "швидко й на випередження".