Полковник британской армии в отставке Филипп Ингрэм в эфире 24 Канала отметил, что если Дональд Трамп и не планировал присутствовать лично в Стамбуле, он заявлял, что делегация от США может приехать. Российская делегация совершенно не соответствовала уровню американской.

Смотрите также Есть только один выход: чего обязательно должен достичь Трамп в разговоре с Путиным

Почему Путин просчитался

В состав американской делегации входили госсекретарь Марко Рубио, генерал Кит Келлог, а также Стив Уиткофф, который встречался с Владимиром Путиным минимум трижды.

Это была очень высокопоставленная американская делегация, которая внимательно следила за процессом. Владимир Зеленский прибыл с полноценной делегацией и был готов к диалогу, а Россия направила неуполномоченных представителей. Считаю, что это серьезная ошибка и просчет с их стороны,

– сказал Филипп Ингрэм.

Он добавил, что в ближайшее время станет понятно, что планирует Дональд Трамп. Но не менее важно, чтобы европейские лидеры проявили решимость – в частности те, которые побывали с визитом в Киеве и фактически запустили весь этот процесс: Фридрих Мерц, Кир Стармер и Эммануэль Макрон.

Ингрэм также отметил, что особенно важна реакция нового канцлера Германии. Он должен признать, что со стороны Путина не произошло никаких изменений, и сделать смелое заявление об уровне поддержки, которую получит Украина, а также о новых санкциях, которые будут введены.