Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем в ефірі 24 Каналу зазначив, що якщо Дональд Трамп і не планував бути присутнім особисто в Стамбулі, він заявляв, що делегація від США може приїхати. Російська делегація абсолютно не відповідала рівню американської.

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Чому Путін прорахувався

До складу американської делегації входили держсекретар Марко Рубіо, генерал Кіт Келлог, а також Стів Віткофф, який зустрічався з Владіміром Путіним щонайменше тричі.

Це була дуже високопоставлена американська делегація, яка уважно стежила за процесом. Володимир Зеленський прибув із повноцінною делегацією та був готовий до діалогу, а Росія направила неповноважних представників. Вважаю, що це серйозна помилка і прорахунок з їхнього боку,

– сказав Філіп Інгрем.

Він додав, що найближчим часом стане зрозуміло, що планує Дональд Трамп. Але не менш важливо, щоб європейські лідери проявили рішучість – зокрема ті, які побували з візитом у Києві та фактично запустили весь цей процес: Фрідріх Мерц, Кір Стармер й Еммануель Макрон.

Інгрем також наголосив, що особливо важливою є реакція нового канцлера Німеччини. Він має визнати, що з боку Путіна не відбулося жодних змін, і зробити сміливу заяву про рівень підтримки, яку отримає Україна, а також про нові санкції, які буде запроваджено.