Путин несет ответственность за убийства своих критиков, – Евросоюз
Дипломаты Европейского Союза считают, что Путин несет ответственность за покушения и убийства в России. Речь идет о ряде нападений на критиков режима, среди которых были политики и журналисты.
Источник:Deutsche Welle
Путин должен нести полную ответственность за действия в отношении своих политических противников. Такое мнение высказала пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Борреля.
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К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных попыток убийства людей, которые критиковали то, что происходит в России, среди них – политики и журналисты. Многие случаи не расследуются, остаются нераскрытыми,
– заявила пресс-секретарь Жозеп Борреля.
В конце концов за то, что происходит в России, отвечает сам Путин, отметили в ЕС: "Всем известно, что Владимир Путин, будучи президентом РФ, в конечном итоге несет ответственность за действия российских госорганов, политику государства и другие его действия".
В этом контексте она напомнила отравление Скрипалей и Навального. И добавила: за это ЕС ввел ответные санкции.
Путина назвали убийцей: главное
- Началась дискуссия с того, что Джо Байден назвал Путина убийцей в одном из интервью на телевидении.
- Глава Белого дома заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его во время предвыборной кампании.
- В ответ Россия отозвала своего посла из США в Москву, чтобы обсудить дальнейшие отношения между странами.
- В Кремле требуют от Байдена извинений за "хамство".
- Сам же Путин призвал продолжить дискуссию с Байденом в форме онлайн или телефонных дебатов.
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