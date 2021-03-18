Дипломаты Европейского Союза считают, что Путин несет ответственность за покушения и убийства в России. Речь идет о ряде нападений на критиков режима, среди которых были политики и журналисты.

Путин должен нести полную ответственность за действия в отношении своих политических противников. Такое мнение высказала пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Борреля.

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К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных попыток убийства людей, которые критиковали то, что происходит в России, среди них – политики и журналисты. Многие случаи не расследуются, остаются нераскрытыми,

– заявила пресс-секретарь Жозеп Борреля.

В конце концов за то, что происходит в России, отвечает сам Путин, отметили в ЕС: "Всем известно, что Владимир Путин, будучи президентом РФ, в конечном итоге несет ответственность за действия российских госорганов, политику государства и другие его действия".

В этом контексте она напомнила отравление Скрипалей и Навального. И добавила: за это ЕС ввел ответные санкции.

Напомним. Евросоюз ввел санкции против 6 человек и одной компании, которые причастны к покушению на Навального. 2 марта 2021 подобные санкции против 7 лиц и 14 организаций ввели США. Дополнили пакет ограничений 17 марта: США не будет поставлять в Россию товары, связанные с национальной безопасностью.

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