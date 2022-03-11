Путин никогда не победит в войне с Украиной, – Байден

Джо Байден заявил, что глава Кремля никогда не победит в войне с Украиной. В то же время он в очередной раз подчеркнул, что американцы участвовать в ней не будут.

Американский президент 11 марта объявил на брифинге о новых санкциях, которые США налагают на Россию. Он также очертил перспективы российского президента в войне против Украины, сообщает 24 канал.

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Байден заявил, что Путин не победит в войне

Война Путина против Украины никогда не закончится для него победой. Он хотел захватить Украину без борьбы, но он проиграл,

– отметил Байден.

Американский лидер добавил, что Путину не удалось ослабить ни Евросоюз, ни НАТО, ни американскую демократию. В то же время весь мир объединился против российской агрессии. "Боже, храни Украину!" – сказал в заключение политик.

В то же время Байден подчеркнул, что американцы в войне на территории Украины участвовать не будут.

Обращение Джо Байдена 11 марта: смотрите видео