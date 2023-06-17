Еще 14 июня Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов Белгородской области в Украине нужно создать так называемую "санитарную зону". Вспомнил он об опасности спустя восемь месяцев после первого взрыва в Шебекино. Но когда российские СМИ спросили у пресс-секретаря Путина Пескова, где именно диктатор хочет обустроить эту "зону", тот не смог дать ответ, передает 24 Канал.

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Путин объявил о создании "санитарной зоны"

В своем выступлении российский диктатор упомянул о том, что уже несколько месяцев добровольцы из легиона "Свобода России" и РДК атакуют Белгородскую область. Он заявил, что для того чтобы прекратить обстрелы городов, необходимо создать в Украине так называемую "санитарную зону". Где именно, как и когда – Путин не уточнил.

Если это (обстрелы Белгородщины – 24 Канал) будет продолжаться, мы должны будем, пожалуй, рассмотреть вопрос – и я это говорю очень аккуратно – чтобы создать на территории Украины какую-нибудь "санитарную зону" на таком удалении, из которого невозможно было бы доставать нашу территорию,

– заявил Путин.

Также Путин цинично утвердил, что Россия якобы не обстреливает гражданские объекты и жилые дома в Украине. Это заявление он сделал на следующий день после атаки по Кривому Рогу, где российская ракета ночью попала в многоэтажку. Число погибших достигло 12 человек.

Где будет "санитарная зона", не знают даже в Кремле

В среду, 14 июня, Путин заявил, что работу по созданию "санитарной зоны" начнет уже завтра. Однако даже три дня спустя после объявления в Кремле не знают, где именно и как ее можно организовать.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что о точных границах так называемой "санитарной зоны" еще ничего не известно. Они якобы будут зависеть от дальности украинского вооружения, чтобы ВСУ, мол, "не доставали до российских граждан".

В Украине же знают, где именно нужно организовать "санитарную зону". Советник ОП Михаил Подоляк несколько раз заявлял, что после победы над Россией на территории страны-террористки должна быть создана "демилитаризованная зона".

Мы говорили: давайте так, быстренько выходите на границу в 1991 году, обсудим с вами зону демилитаризации. Мы даже договор подпишем: "демилитаризованная зона" на 100 километров до границы с Украиной, но на территории России,

– сообщил он.

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