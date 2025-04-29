Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему Путину не удалось предстать в образе "миротворца". Также глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на перемирие, предложенное Кремлем, отметив, если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно, не дожидаясь 8 мая.

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Путин не может слепо слушаться Трампа

Галлямов отметил, что Путина критиковали за объявление пасхального перемирия буквально накануне праздника. Из-за этого никто не успел к нему подготовиться, и поэтому оно якобы сорвалось. Именно поэтому Путин отреагировал на критику и на этот раз объявил о перемирии заранее.

Также важный фактор, что побудил главу Кремля, – он решил опередить Дональда Трампа. Он объявил о прекращении огня до того, как президент США мог бы обратиться с такой инициативой,

– отметил политтехнолог.

Если бы Трамп выступил с таким предложением, то, по словам Галлямова, не поддержать ее Путин бы побоялся – вдруг бы тот обиделся, а глава Кремля не хочет ссориться с президентом США.

В то же время Путин не может все время слепо слушаться Трампа, тогда это не оценит его кремлевское окружение. Ведь российский диктатор позиционирует себя как самостоятельного игрока.

Поэтому он и объявил первым о перемирии, чтобы не отставать, а задавать повестку дня. Мол, Москва продемонстрирует свой миролюбивый настрой, а это именно то, что нужно Трампу,

– объяснил он.

Однако, по мнению политтехнолога, россияне здесь проиграли, потому что Украина перехватила инициативу, когда вышли заявления сначала главы МИД Украины Андрея Сибиги, а затем Владимира Зеленского. Это расставило точки над "і" и показало, кто действительно является миротворцем.

Обратите внимание! В Белом доме отреагировали на желание Путина провести перемирие на 9 мая, отметив, что ожидают от Москвы устойчивого прекращения огня, чтобы положить конец войне.

Аббас Галлямов добавил, что еще одна мотивация Путина – желание, чтобы военный парад 9 мая прошел без обстрелов и прилетов дронов. Однако она вторична по сравнению с желанием опередить Трампа.

Напомним, что президент Украины назвал "очередной попыткой манипуляции" перемирие на 9 мая, что объявил Путин. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина "ценит жизни людей, а не парады", и поэтому "нет причин ждать 8 мая", чтобы прекратить огонь.

В то же время президент напомнил, что Украина еще 11 марта ответила положительно на американское предложение полной тишины. Также Киев предложил России перемирие со своей стороны – в двустороннем порядке прекратить удары как минимум по гражданским объектам. Однако Кремль, по словам Зеленского, постоянно отвергает украинские предложения и пытается обмануть США.