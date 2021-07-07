Угрозы или вызовы для соседей: Путин обновил стратегию нацбезопасности России

В России определились со стратегией национальной безопасности. Владимир Путин подписал соответствующий документ, в котором говорится, что западные ценности – враждебные, нужно защищать "русские скрепы" и укреплять так называемые "братские связи" с украинским и белорусским народами.

В Кремле во всех проблемах обвиняют Запад. Вроде бы западные демократические ценности на самом деле направлены на разрушение духа российского общества и стратегия разработанная в дебрях совета нацобороны России направлена на защиту этих самых духовных "скреп" от западных посягательств.

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Поэтому в Кремле планируют бороться с иноагентами, сокращать использование доллара в российской экономике, российским ученым советуют не сотрудничать с западными коллегами, а свои усилия направить на развитие оборонного комплекса федерации. Независимые российские эксперты уже успели назвать эту стратегию очередным проявлением "мракобесия" российских властей.

"Читая ее, вы попадаете в мир средневековой теократии, которая защищается от внешних выдуманных угроз крепостными стенами. Продает эти угрозы своему населению и называет это единством народа, единством нации", – отметил политолог Андрей Колесников.

Кремль пугает россиян НАТО

Крепостные стены строят на западных границах страны, туда же стягиваются военные подразделения, пугая россиян тем, что НАТО якобы только тем и занимается, что готовит нападение на Россию. И поскольку на Западе Кремль видит только врагов, то очевидно вынужден искать поддержки в Азии.

В Кремле считают главным партнером России в Азии не Афганистан. Ставку делают на:

Китай;

Индию.

Но вряд ли в Поднебесной готовы подыгрывать Москве в реализации ее национальной стратегии безопасности.

Китай не воспринимает Россию как великую державу, как Россия сама хотела бы себя видеть,

– сказала директор программ безопасности Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

Индия, которая когда-то пыталась выстроить сотрудничество с Россией в рамках БРИКС, теперь тоже скептически относится к потугам Москвы выстроить так называемую "ось противостояния Запада".

"Говорить о партнерстве или даже стратегическом партнерстве ни в коем случае невозможно. Потому что для Индии, конечно, западные страны гораздо выгоднее и приоритетнее чем Россия", – отметила Шелест.

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Укрепление "братских" отношений России

Не последнюю роль в российской национальной стратегии Кремль отводит мертвому СНГ и бездействующей Организации договора коллективной безопасности. А еще снова объявляет свое намерение укреплять отношения с украинским и белорусским народами, которых в Москве называют братскими.

Тезис о том, что мы будем способствовать сближению, сотрудничеству трех братских народов – русского, украинского и белорусского – в переводе на нормальный язык означает, что мы должны готовиться к худшему,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Это означает, что Путин не откажется от своих военных провокаций на Донбассе и продолжит давление на Украину в рамках нормандского формата, пытаясь продавить так называемые "ЛНР" и "ДНР" в официальное поле переговоров и заставить украинскую власть инкорпорировать эти псевдореспубликы, чтобы потом через них попытаться взять под контроль и всю нашу страну.

"По его мнению, Украина не является самостоятельным государством. Самое главное восстанавливать долговременные отношения с народом, потому что рано или поздно ею якобы снова будут руководить извне, но только уже из России", – отметил независимый политолог Дмитрий Орешкин.

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Такая система управления государством не предусматривает развитие. Уже несколько лет российская экономика находится в глубокой стагнации. Народонаселение сокращается. Нападения на оппозицию привели к сворачиванию структур развития гражданского общества.

И в стремлении сохранить власть, продуцируя мифы о "загнивающем" Западе и высоких российских духовных "скрепах", российские чиновники не видят реальных проблем и не решают их. А это со временем может привести к развалу государства.