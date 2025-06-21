Однако Украине важно сохранить поддержку Штатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время общения с журналистами.

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Что сказал Зеленский о помощи США

По слова президента, для Трампа сейчас, безусловно, вопрос Израиля – Ирана приоритетнее.

"Русские" не смогут реально поддерживать Иран, потому что силенок у них нет. Но будут изображать, что пытаются. И это также знак, я думаю, президенту Трампу. И очень не хочется, чтобы он договаривался с "русскими" на фоне этого не в нашу сторону",

– объясняет Зеленский.

Он отмечает, что украинская сторона со своей стороны дает сигналы и стремится, чтобы ничего не было за кулисами и чтобы президент США выбрал исторически правильный шаг, потому что исторически правильно быть именно с Украиной.

Украинский глава государства в очередной раз напомнил, что Путин является агрессором и в любом случае глава Кремля проиграет.

Зеленский подчеркнул, что для Украины приоритетно сохранить поддержку Америки. В то же время он добавил, что есть европейские страны, которые уже дали соответствующие сигналы, что они будут с Украиной даже в самой сложной ситуации и сделают все, чтобы государство почувствовало, что оно не одно.