Проте Україні важливо зберегти підтримку Штатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Зеленський про допомогу США

За слова президента, для Трампа зараз, безумовно, питання Ізраїлю – Ірану пріоритетніше.

"Русские" не зможуть реально підтримувати Іран, бо сильонок у них немає. Але будуть зображати, що намагаються. І це також знак, я думаю, президенту Трампу. І дуже не хочеться, щоб він домовлявся з "русскими" на фоні цього не в наш бік",

– пояснює Зеленський.

Він зазначає, що українська сторона зі свого боку дає сигнали й прагне, щоб нічого не було за лаштунками та щоб президент США обрав історично правильний крок, тому що історично правильно бути саме з Україною.

Український глава держави вкотре нагадав, що Путін є агресором і в будь-якому випадку очільник Кремля програє.

Зеленський підкреслив, що для України пріоритетно зберегти підтримку Америки. Водночас він додав, що є європейські країни, які вже дали відповідні сигнали, що вони будуть з Україною навіть у найскладнішій ситуації та зроблять все, щоб держава відчула, що вона не одна.