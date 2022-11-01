Путин окончательно потерял Турцию, – Пионтковский о последствиях от выхода из зерновой сделки

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что своими варварскими акциями, вроде выхода из зерновой сделки, он заставит кого-то сесть за стол переговоров. Очевидно, что он ошибается.

Путин уже потерял поддержку весомых союзников – Германию и Турцию. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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28 октября он окончательно потерял Германию, а 29 октября – Турцию. А Турцию потерять, мне кажется, это страшнее, чем Германию,

– заверил Пионтковский.

По его словам, Германия будет проявляться в наращивании военной помощи нашему государству, а вот Турция может сделать что-нибудь посерьезнее.

Публицист подчеркнул, что Эрдогану всегда было безразлично Путина. Это ясно продемонстрировала Карабахская война, на которую Путин просто не явился.

"Эрдоган оказал полную поддержку братскому Азербайджану и установил свое полное доминирование на Южном Кавказе", – отметил Андрей Пионтковский. Он добавляет, что там доминирует армия НАТО, ведь Эрдоган и Алиев объявили об объединении армий Турции и Азербайджана.

У Эрдогана есть хорошее понимание психологии дворовых бандитов. И в своих отношениях с Путиным в этом закавказском дворе он давно поставил себя как альфа-самца. Он готов к любым военным обострениям с Путиным. Американцы дошли до уровня Эрдогана только недавно,

– подчеркнул Пионтковский.

Путин загнал себя в тупик

Несмотря на громкие заявления, в Одессу направились корабли. Российские паблики требуют топить зерновозы и уничтожать Одессу. "В этих смотрелках я 100% ставлю на Эрдогана", – отметил Пионтковский.

В свою очередь российские пропагандисты предлагают атаковать какой-то зерновоз и обвинить в этом Украину. Мол, это украинцы устроили теракт, ударив по своим кораблям. Однако все отлично знают, кто будет виноват в этой ситуации.

Ответ мира будет очень жестким. Я думаю, что США не придется реализовывать свою угрозу уничтожить черноморский флот за полчаса. Турция не через полчаса, но через пару дней сможет, если россияне посягнут на турецкие корабли и турецкое зерно. Они сами себя загоняют в угол,

– подытожил Андрей Пионтковский.

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