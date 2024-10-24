На огромную публику он продемонстрировал, что имеет проблемы с речью. Видео, как опозорился Путин, распространяют в телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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Как Путин не смог произнести фамилию президента Турции

Представляя президента Турции Реджепа Эрдогана, Путин не смог произнести его фамилию и назвал его Эрджоганом. А потом – повторил еще раз тоже самое.

Слово президенту Турецкой республики господину Тайипу Эрджогану. Реджепу Тайипу Эрджогану. Ее, Эрдогану,

– сказал невнятно он.

Это, к слову, уже не первая подобная неудача для российского президента.

До этого у него также возникали трудности с произношением имени президента Казахстана Токаева Касыма-Жомарта Кемелевича. Путин неоднократно называл его и Касымжаном Кемелевичем, и Кемелем Жанаевичем, и Кемелем Жомартовичем Токаевым.

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