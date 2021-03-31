В Верховной Раде заговорили о возможном наступлении на Украину со стороны Российской Федерации. Специалисты считают, что от Владимира Путина надо ждать чего угодно.

В конце концов, он хочет поднять личный рейтинг, поэтому готов к "авантюрам". Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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По его словам, ситуация в самой России становится далеко не блестящей – как экономически, так и политически. Кроме этого, рейтинг Путина падает.

Обычно в таких ситуациях он организует "маленькую победоносную войну" или какую-то другую военную авантюру для того, чтобы поднять собственный рейтинг и поиграть на чувствах "патриотизма" русских,

– подчеркнул Огрызко.

Какие последствия для Путина

Он считает, что такого исключать нельзя. С другой стороны – ему могли бы сказать, что такие вещи делать – самоубийственно, добавил экс-министр.

"В таком случае это будут не точечные санкции, а санкции, которые развалят российскую экономику. Путин должен был бы это услышать", – подчеркнул Огрызко.

Он также добавил, что вопросы Донбасса и Украины с повестки дня никуда не девается по одной причине – на Западе наконец-то поняли, что Россия – это серьезная угроза и "опасный сосед". Поэтому меры будут принимать обязательно.

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