У Верховній Раді заговорили про можливий наступ на Україну з боку Російської Федерації. Фахівці вважають, що від Володимира Путіна треба чекати будь-чого.

Зрештою, він хоче підняти особистий рейтинг, тому готовий до "авантюр". Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

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За його словами, ситуація в самій Росії стає далеко не блискучою – як економічно, так політично. Крім цього, рейтинг Путіна падає.

Зазвичай в таких ситуаціях він організовує "маленьку переможну війну" чи якусь іншу військову авантюру для того, щоб підняти власний рейтинг і погратися на почуттях "патріотизму" росіян,

– наголосив Огризко.

Які наслідки для Путіна

Він вважає, що такого виключати не можна. З іншого боку – йому могли б сказати, що такі речі робити – самовбивчо, додав ексміністр.

"В такому разу це будуть не точкові санкції, а санкції, які розвалять російську економіку. Путін мав би це почути", – наголосив Огризко.

Він також додав, що питання Донбасу і України з порядку денного нікуди не дівається з однієї причини – на Заході нарешті зрозуміли, що Росія – це серйозна загроза та "небезпечний сусід". Тож заходів вживатимуть обов'язково.

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