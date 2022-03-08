8 марта в твиттере слова поддержки украинцам опубликовал президент Польши Анджей Дуда. Он уверен, что орде Владимира Путина не удастся нас сломать.

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Если ВВП (Путин, – 24 канал) думает, что разрушением домов и убийствами мирных жителей российская армия сломает волю и дух защитников Украины, он глубоко ошибается,

– заверил Дуда.

И напомнил слова Президента Украины Владимира Зеленского: "Каждый разрушенный дом и каждая следующая жертва, убитая российской ракетой, усиливают сопротивление защитников и волю к победе".