8 березня у твітері слова підтримки українцям опублікував президент Польщі Анджей Дуда. Він переконаний, що орді Володимира Путіна не вдасться нас зламати.

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Якщо ВВП (Путін, – 24 канал) думає, що руйнуванням будинків та вбивствами мирних жителів російська армія зламає волю та дух захисників України, він глибоко помиляється,

– запевнив Дуда.

І нагадав слова Президента України Володимира Зеленського: "Кожен зруйнований будинок і кожна наступна жертва, вбита російською ракетою, посилюють опір захисників і волю до перемоги".

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