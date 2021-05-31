Путин кардинально ошибся:Россия стала антиподом Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что Украину превращают в "Антироссию". Но на самом деле все наоборот, это Россия становится "Антиукраиною".

Судите сами. Все российские ток-шоу посвящены обсуждению нашей судьбы. Все российские спикеры только и делают, что изгаляются по поводу нашей реальности.

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Более того – страх перед украинским Майданом в России настолько силен, что там появилось сразу несколько организаций, которые объявили своей задачей борьбу с майданом в России.

Москва пытается быть антиподом Украины

Последние 7 лет Москва пытается быть украинским антиподом. Если в Украине принимают какое-то решение – это значит лишь то, что ничего подобного в России уже не случится.

А потому, например, в России никогда не случится декоммунизация. Та самая, что началась в России в начале 1990-х годах, но потом безнадежно заглохла. А потому Вятка так и осталась Кировом, а Краснодару не вернули историческое название Екатеринодар.



Москва – антипод Украины / Фото "РИА новости"

Когда в Украине проводят "десоветизацию" улиц и памятников – это значит то, что в России никакой "десоветизации" не случится. Российская внутренняя повестка сегодня отстраивается от украинской – и главная ее задача состоит в том, чтобы не повторяться.

Будет ли декоммунизация в России

Казалось бы – зачем современной России Мавзолей на Красной площади? СССР умер много лет назад, Ленин перестал быть сакральной фигурой, но его тело все еще покоится у стен Кремля.

Зачем российским городам все эти бесконечные улицы Кирова, Бела Куна, Орджоникидзе и прочих функционеров советской поры? Чаще всего их названия присваили механически, но даже теперь российские власти не заикаются о декоммунизации.

Все потому, что ранее этот процесс случился в Украине. У нашей страны попросту не было иного выбора. Российское вторжение заставило проводить ревизию истории.

И потому Ленин не имел шанса сохраниться на украинских улицах. По той простой причине, что он стал восприниматься как архитектор системы, которая отправила в мясорубку несколько миллионов украинцев. И не только украинцев.

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После Майдана Киев был обречен дистанцироваться от империи. И снос памятников советским вождям был символическим прощанием как с двуглавым орлом, так и с серпом и молотом. Но именно по этой причине советские памятники получают вторую жизнь в самой России.

Россия вновь ощущает себя империей

Потому что после Крыма Россия вновь ощущает себя империей. И каждый снос памятника "советскому вождю" она воспринимает как символический удар по себе.

Потому что в нынешнем российском идеологическом коктейле Ленин – точно такой же имперский маркер, как Храм Христа Спасителя. И вот мы уже снова видим, как чекисты требуют восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке возле своего главного офиса.



Москва отстраивается от Киева / Пресслужба президента России

Российская внутренняя повестка в последние годы стала абсолютно вторичной по отношению к Украине. Лучшая иллюстрация тому – российское движение "Антимайдан", в самом названии которого заключена антитеза первопричине.

Москва отстраивается от Киева

А родиной первопричины является как раз-таки Украина. Москва очень наглядно отстраивается от Киева. Что бы мы не сделали – Россия будет поступать наоборот. В полном соответствии с принципом "если Евтушенко против колхозов, то мы – за".

Путин ошибается. Это не Украина стала антитезой России. Все наоборот. Это Россия стала антиподом Украины.

Пока у нас проводят митинги – в Москве их запрещают. Пока Киев интегрируется в Европу – Россия рвет с ней все отношения.

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Если Украина возвращает своим городам исторические названия – Кремль и дальше будет обрекать своих граждан жить на улицах и проспектах, названных в честь советских палачей. Вероятно, российские политики вряд ли будут готовы взглянуть фактам в лицо. Впрочем, нам и не привыкать.