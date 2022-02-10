Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал режиссер Владислав Троицкий. Пока Россия блефует, с ней еще пытаются разговаривать, однако, как только она сделает реальный шаг в вопросе агрессии, то сразу окажется "за пределом".
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По словам Троицкого, в таком случае уже нельзя будет ни о чем договариваться.
Понятно, что кто-нибудь может увязнуть в бесконечной войне. Понятно, что это ужасно для нас. Впрочем, я таки надеюсь, что хоть какой-то инстинкт самосохранения у Путина есть. В таком случае он остается один на один с Китаем,
– заявил режиссер.
Как рассказал Троицкий, если это случится, то технологически, интеллектуально, а также с точки зрения вооружения и армии, Китай будет значительно сильнее России.
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