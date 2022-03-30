Стратегия главы Кремля меняется из-за активного сопротивления нашего государства. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-премьер Украины Алексей Гончарук.

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Украина заставила Путина пересмотреть свои планы

"Путин откладывает планы не по своей воле. Украина заставила Путина пересмотреть свои планы. Он пересмотрел их не от хорошей жизни", – подчеркнул Гончарук.

Он считает, что у российского президента нет выхода, на самом деле глава Кремля загнан в угол. Единственное "превосходство" Путина – то, что для него ничего не стоит человеческая жизнь.

Россия столетиями придерживается такой тактики

Глава Кремля хочет забрасывать Украину "мясом и железом". Это тактика, которую русская империя использовала на протяжении веков.

Классические орки – забрасывать "мясом и железом". Это то, что они будут пытаться сделать,

– заметил экс-премьер.

Гончарук считает, что у оккупантов точно не хватит ресурсов. Главные проблемы у них начнутся даже не из-за финансовых санкций, а из-за того, что им запрещено сейчас покупать технологии.

"Уже десятки заводов приостановили выпуск продукции, некоторые маскируют остановку, чтобы найти обходные маневры через Беларусь или Казахстан", – объяснил он.

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